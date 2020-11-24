РИАМО - 24 ноя. Кадастровая палата по Московской области во вторник проведет горячую линию по вопросам сделок купли-продажи недвижимости в рамках всероссийской недели консультаций, говорится в сообщении пресс-службы палаты.

Специалисты ответят на вопросы граждан о проведении действий с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, а также о том, как проверить собственность перед покупкой.

«Проведение всероссийской недели консультаций позволит гражданам разобраться в вопросах, касающихся недвижимости, а также способах обезопасить себя при проведении сделок», — говорится в сообщении.

Граждане смогут узнать, как определить собственника земельного участка и владельца объекта недвижимости по адресу, какой перечень документов необходим для регистрации сделок купли-продажи объекта недвижимости и многое другое.

Звонки в Московской области будут приниматься с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (495) 598-19-89 (добавочный 2932).​