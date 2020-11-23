РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. В парке «Наташинские пруды» Люберец 29 ноября состоится мастер-класс по военно-тактическим играм от Федерации лазертага Московской области для представителей «Юнармии» округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В рамках мероприятия 29 ноября представители Федерации лазертага Подмосковья расскажут ребятам историю возникновения видов спорта, связанных с военно-тактическими играми: лазертаг, страйкбол и других. Также познакомят молодежь с вооружением этих видов спорта и предоставят возможность поучаствовать в игре, используя это оружие», - сказал председатель РОО «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

Он добавил, что мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области», МУ «Парк культуры и отдыха» Люберец при поддержке администрации городского округа, Федерации лазертага Московской области и местного отделения «Юнармия» Люберец.

Начнется мастер-класс в 15:00.