РИАМО - 23 ноя. Московские центральные диаметры перевозят более 570 тысяч пассажиров в день, более 130 миллионов человек в год, сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что горожане, пользуясь МЦД, сэкономили за год 1,5 миллиарда рублей.

«Мы поставили себе цель выйти на 420 тысяч пассажиров в сутки, и нам казалось, что это произойдет где-то через пять лет после запуска этого проекта. Но оказалось, что пассажиры настолько быстро почувствовали эффективность и удобство новых двух диаметров. Мы увидели, что пассажиропоток вырос почти до 570 тысяч», — сказал Ликсутов в интервью ТВЦ.

По динамике роста пассажиропотока МЦД превзошло все ожидания, уточнил заммэра. Он отметил, что сэкономленные деньги, стимулируют людей пользоваться МЦД. Таким образом, пассажиры диметров совершили 16,5 миллиона бесплатных пересадок с МЦК и метро.

Он добавил, что создание комфортной правильно спланированной инфраструктуры мгновенно оказывается востребовано у пассажиров. В рамках проекта создали пять новых пригородных вокзала в Волоколамске, Пенягине, Остафьеве, на Славянском бульваре и Курьянове. Реконструировали пять станций Опалиха, Сетунь, Новодачная, Нахабино, Долгопрудная.

Полное обновление поездок прошло на МЦД-2, до конца года подвижной состав обновят на МЦД-1.

Развитие МЦД в Московском регионе: какие диаметры запустят до 2025 года>>