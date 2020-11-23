РИАМО - 23 ноя. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» завершается строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Пущино городского округа Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Основные строительные работы на объекте завершены. Ведется чистовая отделка помещений, поставка и монтаж мебели и оборудования, пусконаладка инженерных систем. Готовность объекта - более 80%», - отмечается в материале.

В ФАПе будут предусмотрены смотровая, комната пребывания пациентов, кабинет приема, процедурная, стерилизационная, лекарственный склад, помещение для персонала с раздевалкой.

Площадь застройки составляет 226 квадратных метров.

Здание строили по всем нормам пожарной безопасности, предписанным строительными и санитарными нормами и правилами, там есть все необходимое внутреннее инженерное обеспечение

ФАП строят с учетом доступности для маломобильных групп населения.

До конца 2020 года в Подмосковье предусмотрен ввод в эксплуатацию 13 фельдшерско-акушерских пунктов.