РИАМО - 23 ноя. Житель Москвы оштрафован на 400 тысяч рублей за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе в соцсетях, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Обвиняемый, используя социальную сеть и один из видеохостингов, распространил под видом достоверной информации видеоролик <...> о том, что инфекционное заболевание Covid-19 в действительности является «болезнью Фейгельсона — Якобсона», существование которой скрывается», — отметила Иванова.

Кроме того, 54-летний москвич опубликовал в Сети видеоролик, в котором содержится заведомо ложная информация о том, что под видом борьбы с коронавирусом производится массовое изъятие у здоровых людей внутренних органов и их продажа для трансплантации.

Оказалось, что такие видео мужчина размещал, чтобы увеличить число подписчиков.

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Текстовая трансляция

23 НОЯБРЯ

- Москвича оштрафовали на 400 тыс руб за фейки о коронавирусе. Видеозаписи мужчина размещал, чтобы увеличить число подписчиков.

- Власти РФ не планируют новых Covid‑ограничений на федеральном уровне. Решение об ограничениях региональные власти могут принимать самостоятельно.

- СМИ: Власти Москвы не собираются вводить пропускной режим. Информация о введении пропусков в Москве ранее появилась в Telegram‑каналах.

- Собянин заявил о сглаживании ситуации с Covid‑19 в Москве. В столице сохраняется запас порядка 5 тысяч коек для Covid‑пациентов.

- Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ в центре Москвы. Нарушителям грозит штраф до 4 тысяч рублей.

- Число пациентов с Covid‑19 старше 60 лет в Подмосковье уменьшилось на 1%. В Подмосковье был проведен обзвон 300 пациентов, которые находились в стационарах.

- 1341 пациента с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 429 пациентов с Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 173 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 971 больных. В Москве - 6 866.

- В столице за прошедшие сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 5064 человека. За весь период пандемии врачи города вылечили более 410 тысяч пациентов.

- Вирусологи посоветовали не пить, не курить, не чистить зубы, не сморкаться и не полоскать рот антисептиком перед забором биоматериалов для теста на коронавирус. В противном случае проба будет неинформативной.

- В столичных аэропортах предложили открыть пункты вакцинации от коронавируса. Пункты вакцинации транзитных пассажиров помогут быстрее восстановить пассажиропоток, считает президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук.

- Заработная плата пилотов российских авиакомпаний упала в два раза из-за резкого сокращения числа рейсов в условиях пандемии коронавируса, сообщил президент профсоюза летательного состава России Мирослав Бойчук. Он отметил, что как только перевозки вернутся на прошлый уровень, то это сокращение будет пересмотрено.

- Пассажиропоток в столичных аэропортах сократился на 50% с начала пандемии. Больше всего из‑за падения пассажиропотока пострадал аэропорт Шереметьево, ориентированный на международные перевозки.

- В Москве за минувшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусом. С начала эпидемии в столице скончались 8 379 человек с Covid-19.