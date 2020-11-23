РИАМО - 23 ноя. Подача газа в дома района Северный в СВАО Москвы полностью восстановлена, сообщается в Telegram-канале «Мосгаза».

Ранее вечером в ряде домов жилого сектора района Северный на северо-востоке Москвы была временно ограничена поставка газа из-за срабатывания автоматики контроля на газораспределительном пункте.

Никакой угрозы для москвичей данная ситуация не представляла.

За дополнительной информацией жителям можно обратиться по телефону «104» или «112», добавочный 4.