РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. С понедельника по 29 ноября будут проверять законность перевозок пассажиров в автобусах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях стабилизации аварийности на пассажирском автомобильном транспорте, предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, в период с 23 по 29 ноября 2020 года на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», - говорится в сообщении.

В ходе проведения данного мероприятия особое внимание инспекторов ГИБДД будет обращено на соблюдение водителями данной категории ПДД РФ, законность осуществления перевозок пассажиров, на наличие у водителей документов, необходимых для участия в дорожном движении, на организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителей, прохождение технического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской ответственности владельцев автобусов.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что безопасность пассажиров общественного транспорта зависит не только от перевозчиков, но и от самих пассажиров. При движении на маршрутных транспортных средствах всем пассажирам рекомендуется держаться за поручни и находиться при движении на местах, предназначенных для пассажиров.