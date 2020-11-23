РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Сообщество «Мама-оффлайн» приглашает жителей присоединиться к флешмобу, посвященному Дню матери, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Этот праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2020 году День матери приходится на 29 ноября. Организаторы предлагают жителям размещать фотографии мам и бабушек в своем профиле в Instagram с поздравлениями или теплыми воспоминаниями», - говорится в сообщении.

Также необходимо отметить аккаунт @mama.offline и поставить тег #спасибомама_мамаоффлайн. Организаторы отметят вас в сторис сообщества, чтобы как можно больше людей увидело ваше поздравление. Этот праздник - замечательный повод собраться всей семьей, навестить родителей и поздравить своих мам и бабушек.