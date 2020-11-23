РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова 25 ноября ответит на вопросы зрителей в прямом эфире местного телеканала.

«25 ноября, в эту среду, отвечу на вопросы телезрителей в эфире программы «Открытый разговор» на телеканале «Угреша». Речь пойдет об актуальных проблемах жилищно-коммунальной сферы, о реализации программы «Чистая вода», о решении экологических вопросов, о ситуации с коронавирусом, о работе городского волонтерского штаба», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Зрители могут прислать вопросы и предложения в WhatsApp и по SMS по телефону 8(905)737-09-00 как во время передачи, так и заранее. Также вопросы можно задать по электронной почте: vopros-glave@adm-dzer.ru.

Начало программы в 20:25.