РИАМО - 23 ноя. Схема движения на улице Туполева в Жуковском изменится с 24 ноября текущего года до 31 октября 2021 года и будет действовать от дома 16 по улице Туполева до площади Громова, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Движение автомобилей ограничат в сторону города Раменское. Аналогичная мера предпринимается и в отношении выезда с улицы Нижегородской на площадь Громова в сторону Раменского. На обозначенном участке улицы Туполева в сторону города Раменское автомобилисты будут двигаться в объезд через улицу вторая Кирова, в районе расположения НИИ авиационного оборудования.

«С улицы Нижегородская в сторону города Раменское движение будет осуществляться в объезд площади Громова через круговую развязку на улицу Туполева. Схема движения автомобилей из города Раменское остается без изменений», – говорится в сообщении.

Описанная схема необходима для проведения реконструкции улицы Туполева. На текущее время ведется расширение дороги, переустройство инженерных сетей, строительство надземных пешеходных переходов и тоннеля на площади Громова, а также устройство пешеходных переходов. Длина участка реконструкции составляет 2,7 километра.

«В ходе реализации проекта автодорога будет расширена до шести полос (по три в обе стороны), что позволит значительно увеличить пропускную способность автотрассы и избавить город от пробок, а также обеспечить проезд транзитного транспорта в сторону Раменского. Расчетная скорость движения по новой автодороге составит 70 километров в час», – добавляется в сообщении.

Работы планируют закончить в конце следующего году. Интенсивность движения в перспективе составляет около 50 тысяч машин в сутки.