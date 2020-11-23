РИАМО - 23 ноя. Энергетики «Россети Московский регион» обеспечили мощностью предприятие малого бизнеса «Инновация» в городском округе Коломна, также методом горизонтально-направленного бурения был построен закрытый кабельный переход, говорится в сообщении министерства энергетики Московской области.

На промышленной территории располагаются высокопроизводительные асфальтобетонный завод, современный дробильно-сортировальный комплекс и шаровая мельница. Предприятие занимается производством минерального порошка, асфальта, а также переработкой известняковых скальных пород.

«Для обеспечения заявителя мощностью в размере 320 киловатт энергетики восточного филиала компании построили кабельно-воздушную линию 10 киловольт, оснастив ее секционирующим пунктом 10 киловольт. <...> Потребитель выразил слова благодарности в адрес энергетиков «Восточных электрических сетей» – филиала компании «Россети Московский регион» за своевременное и качественное исполнение всех мероприятий, необходимых для обеспечения предприятия мощностью», – говорится в сообщении.

Мощность, которой обеспечили предприятие, была необходима для развития бизнеса. Основным источником питания «Инновации» остается подстанция 110 киловольт «Щурово».