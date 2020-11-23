РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже шести фитнес-браслетов со склада фирмы, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя коммерческой организации о том, что неизвестный украл шесть фитнес-браслетов со склада фирмы в деревне Коледино микрорайона Львовский. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 22-летний уроженец Волгоградской области, работающий сборщиком в данной организации. В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.