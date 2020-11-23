РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В Подольске за сутки выявили 43 новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 5 391 случай Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Всего в регионе с 21 по 23 ноября было выявлено 2836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 971 случай заболевания – за минувшие сутки.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 43 случая заболевания. Всего в округе зафиксировали 5 391 случай заболевания», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области на настоящий момент выявлено 103 773 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 922 человека. Выздоровели и выписались 75 547 человек.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемым Роспотребнадзором.