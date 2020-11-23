РИАМО - 23 ноя. В городском округе Кашира на торги по аренде выставлен земельный участок площадью 1,5 тысячи квадратных метров для индивидуального жилищного строительства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок расположен в деревне Кокино. С победителем аукциона будет заключен договор аренды на 13 лет 2 месяца.

«Начальная цена предмета аукциона составляет 100 тысяч рублей. На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность, а также частично имеется асфальтовое покрытие», - говорится в сообщении.

Какие-либо объекты капитального и некапитального строительства отсутствуют. Аукцион пройдет в электронной форме и состоится 21 января 2021 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 января на Электронной торговой площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru), номер процедуры 45575.