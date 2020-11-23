РИАМО - 23 ноя. Правоохранители обнаружили 10-летнего мальчика, который пять дней просидел без родителей в квартире на Новоорловской улице в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Ребенок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает, место нахождения матери устанавливается», — говорится в сообщении.

Солнцевская межрайонная прокуратура организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены на контроль прокуратурой города Москвы.