РИАМО - 23 ноя. Музей Дубны стал официальной площадкой проведения Географического диктанта, который пройдет 29 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министертсва культуры Московской области.

Площадку для проведения мероприятия могли организовать любые организации России и зарубежных стран, включая образовательные, научные, общественные организации, российские центры науки и культуры за рубежом и другие.

«Музей Дубны подал заявку – и стал официальной площадкой диктанта. У музея – две экспозиции», - говорится в сообщении.

Первая — «Археология и краеведение» — освещает историю Дубненского края с древнейших времен до наших дней. Вторая – «История создания крылатых ракет в Дубне», где представлены полноразмерные макеты крылатых ракет и установлены интерактивные стенды, посвящена истории Дубненского машиностроительного завода имени Н.П. Федорова и ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка.

Для того, чтобы принять участие в Географическом диктанте, необходимо пройти регистрацию. Для этого нужно зайти в раздел «География диктанта» на сайте dictant.rgo.ru, выбрать площадку и нажать на ссылку «Перейти на страницу площадки».

Начало мероприятия в 12:00 по местному времени.