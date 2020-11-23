РИАМО - 23 ноя. Начальник Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов напомнил о правилах проведения зимней уборки в области, так время на очистку и обработку не должно превышать 12 часов после окончания снегопада, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«К первоочередным мероприятиям зимней уборки относятся обработка проезжей части дорог противогололедными средствами, сгребание и подметание снега, формирования снежного вала для последующего вывоза, выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий», — отметил Баженов.

Мероприятия второй очереди включают в себя зачистку дорожных лотков после того, как снег был удален с проезжей части, а также вывоз снега, скалывание льда и уборку снежно-ледяных образований.

Вывоз снега от наземных пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, въездов на территории больниц, мест массового посещения людей, а также иных объектов социальной значимости осуществляется в течение 24 часов после того, как снегопад завершился.

Вывоз снега с проездов и улиц, который обеспечивает безопасность дорожного движения, производится в течение 72 часов после снегопада. Вывоз снега с неназванных территорий производится в течении пяти суток после того, как прекращается снегопад.