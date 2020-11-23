РИАМО - 23 ноя. Воздушная линия электропередачи была возведена в деревне Губино Орехово-Зуевского городского округа для канализационной насосной станции, что позволило повысить качество, устойчивость и надежность электроснабжения объектов ЖКХ в населенном пункте, говорится в сообщении министерства энергетики Подмосковья.

«АО «Мособлэнерго» завершило строительство в деревне Губино Орехово-Зуевского района отдельной воздушной линии электропередачи 0,4 киловатт до распределительного устройства канализационной насосной станции Муниципального унитарного предприятия «Водоканал», - говорится в сообщении.

Работы велись по инвестиционной программе силами Орехово-Зуевского производственного отделения Павлово-Посадского филиала АО «Мособлэнерго». Линия протяженностью 400 метров обеспечит энергией канализационную насосную станцию по второй категории надежности энергоснабжения.

Повышение качества, устойчивости и надежности электроснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства ведется в соответствии с программой губернатора Московской области Андрея Воробьева.