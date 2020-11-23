РИАМО - 23 ноя. На портале Московской области (https://uslugi.mosreg.ru) для жителей региона доступна 191 электронная услуга, воспользоваться ими можно при авторизации через ЕСИА — Единую систему идентификации и аутентификации, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

ЕСИА — это система, удостоверяющая личность гражданина, для пользования электронными госуслугами и сервисами. Учетная запись, которую жители Подмосковья могут получить при регистрации в ЕСИА, дает доступ к региональным и федеральным порталам и интернет-ресурсам.

«С помощью учетной записи в ЕСИА на региональном портале жители Подмосковья могут получить 191 услугу — прикрепиться к поликлинике, записать ребенка в детский сад и школу, получить удостоверение многодетной семьи или воспользоваться иными мерами соцподдержки. Учетную запись в ЕСИА уже имеют 3,4 миллиона жителей Подмосковья», — отметил министр государственного управления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Предпринимателям ЕСИА дает возможность оформить разрешение на строительство, лицензии для ведения бизнеса, субсидии для малого и среднего предпринимательства и многое другое.

Получить учетную запись ЕСИА жители могут на Едином портале госуслуг. Зарегистрировавшись в ЕСИА на портале и указав свои личные данные, пользователь получает учетную запись уровня «Стандартная». Такая учетная запись дает ограниченные возможности при пользовании порталом.

Чтобы получить доступ ко всем электронным сервисам через ЕСИА, необходимо подтвердить личность. Сделать это можно самостоятельно, с помощью популярных онлайн-банков, или обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС. После подтверждения учетной записи пользователь получает доступ к таким сервисам, как оформление загранпаспорта, регистрация по месту жительства, запись ребенка в детский сад и многое другое.

Согласно данным Росстата, по итогам 2019 года Московская область заняла первое место в Центральном федеральном округе по доле граждан, получающих государственные и муниципальные услуги в электронном виде — в минувшем году этот показатель достиг уровня 90,9%.