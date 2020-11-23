РИАМО - 23 ноя. Трехэтажная учебная пристройка на 350 мест в поселке Ашукино Пушкинского городского округа готова на 92%, площадь возведенного корпуса превышает отметку в 7,5 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействованы 75 рабочих и 2 единицы техники. Завершаются работы по устройству навесного фасада, отделке внутренних помещений, монтажу инженерных сетей, а также благоустройству территории. Работы в графике», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В составе нового учебного корпуса предусмотрены пищеблок, кабинеты, спортивный зал с душевыми, гардеробные, зона ожидания для родителей, а также актовый зал. В рамках проекта будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Подрядчик: ООО «СпецМонтажСтрой». Старое здание школы возвели в 1961 году. Несмотря на то, что образовательное учреждение рассчитано на 350 человек, в нем обучается порядка 600 учащихся. Введение в эксплуатацию новой пристройки поможет заведению отказаться от второй смены, а также создаст для учеников комфортные условия для обучения.

Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Образование» и осуществляется за счет средств бюджета.