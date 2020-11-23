РИАМО - 23 ноя. Проект «Кинопарк» от «Мособлкино» стал финалистом конкурса «Проектный Олимп 2020», который проводит Аналитический центр при правительстве РФ, сообщается в официальном Instagram-аккаунте министерства культуры Подмосковья.

«Проект «Мособлкино» стал финалистом по основной номинации – «Лучший проект года» в категории «Малые проекты», - говорится в сообщении.

Авторы выразили глубокую признательность жюри и администрациям городских округов и парков.

«Особенно благодарим зрителей, ради которых проект живет и совершенствуется уже пять лет», - говорится в сообщении.