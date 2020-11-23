РИАМО - 23 ноя. Строительство детско-взрослой поликлиники на юге Москвы возобновили после остановки в 2015 году из-за проблем с подрядчиком, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Медучреждение на Судостроительной улице, владение 46-50 в Нагатинском затоне рассчитано на 500 взрослых посетителей и 250 детей в смену. Также в здании будет открыта женская консультация на 96 посещений. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, город получит свыше 400 рабочих мест.

«Стройка началась в 2015 году, но затем остановилась из-за проблем с подрядчиком. На основании выданного разрешения на строительство со сроком до мая 2021 года новый подрядчик приступил к работам», — говорится в сообщении.

Проект предполагает наличие отдельного входа в здание как для детей, так и для взрослых. Для юных посетителей медучреждения откроется отделение медицинской профилактики, включающее в себя кабинеты доврачебного приема и «Здоровое детство», функциональной диагностики, а также педиатрическое отделение, физиотерапевтический блок, дневной стационар и хирургический блок.

Для детей с симптомами ОРВИ будут организованы приемно-смотровые боксы, в которых можно будет принимать и маломобильных пациентов.

Взрослая поликлиника включает в себя блок врачей-специалистов, отделение профилактики, где располагается кабинет вакцинопрофилактики, отделения реабилитации, врачей общей практики, функциональной диагностики, дневной стационар, хирургический и физиотерапевтический блоки, также здание будет оборудовано кабинетами для проведения рентгенодиагностики, которые расположатся в отделении лучевой диагностики, которое сможет принять и взрослых, и детей.

В рамках реализации проекта планируется создание парковки на прилегающей территории, а также установка пандусов и лифтов, которые будут способствовать комфортному передвижению маломобильных пациентов.