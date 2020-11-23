РИАМО - 23 ноя. Осень текущего года может стать самой теплой за последние 140 лет, по итогам сезона средняя температура в столице и Подмосковье была выше на 2,5-3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«А это значит, что осень 2020 года в Москве окажется самой теплой за 140 лет инструментальных наблюдений в городе», — говорится в сообщении.

Ранее рекорды по теплу осенью ставили в 1938 и 1974 годах, аномалия температуры тогда составляла плюс 2,9 градуса.

Между тем, в Москве аномалия осени текущего года составила 3,5 градуса. Таковы данные на 22 ноября.