РИАМО - 23 ноя. В понедельник в дистанционном формате стартовал VI национальный чемпионат «Абилимпикс», участие в нем приняла и команда из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Московскую область на чемпионате представляет команда из 129 участников – количество наших участников увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Подмосковные участники покажут свое мастерство в 68 компетенциях», – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что всего в чемпионате примут участие более двух тысяч конкурсантов из 83 регионов России. Они будут соревноваться в 77 компетенциях.

«Движение «Абилимпикс» активно развивается в Подмосковье, с каждым годом количество участников возрастает. В прошлом году наш регион был признан лидером – наша команда завоевала 3 место в медальном зачете. Это очень почетно», – отметила Каклюгина.

Она выразила уверенность в том, что в этом году участники из Подмосковья также на высоком уровне продемонстрируют свои умения. Каклюгина заявила, что болеет за областную команду и желает удачу каждому.

«Абилимпикс» – соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве.