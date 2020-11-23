РИАМО - 23 ноя. В Долгопрудном спроектируют и построят учебный корпус начальной школы, жилой кампус и детский технопарк в «Физтех-лицее» им. П.Л. Капицы, завершение работ по возведению и введение объекта в эксплуатацию планируется в 2023 году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на проектирование и строительство учебного корпуса начальной школы на 425 мест, детского технопарка и кампуса для проживания на 200 мест в Долгопрудном», - отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о том, что аукцион пройдет в электронном формате, было опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Строительно-монтажные работы пройдут на территории Автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы в Долгопрудном.

Возведение будет вестись в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за бюджета Подмосковья.