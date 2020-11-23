РИАМО - 23 ноя. Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пирочи в Коломенском городском округе готов на 82%, его создают в рамках нацпроекта «Здравоохранение», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Он предназначен для оказания первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах Пирочи, Городец и Негомож.

«Основные строительные работы на объекте завершены. Ведется чистовая отделка помещений, поставка и монтаж мебели и оборудования, пусконаладка инженерных систем. Готовность объекта - 82 %», - говорится в сообщении.

В медучреждении предусмотрены кабинеты для осмотра и оказания первичной помощи, технические помещения, а также жилье для врача с отдельным входом.

ФАП построен с учетом доступности для маломобильных групп населения. Всего в 2020 году в Подмосковье собираются построить 13 фельдшерско-акушерских пунктов.