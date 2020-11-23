РИАМО - 23 ноя. Уборку от снега и обработку противогололедными средствами платформ на Московской железной дороге обеспечивает компания-перевозчик АО «ЦППК», МЖД осуществляет контроль, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Всего в аренде компании находится 2,2 тысячи платформ, на расчистке которых ежедневно задействовано 1,2 тысячи человек», - говорится в сообщении.

Контроль со стороны МЖД осуществляется постоянно. При необходимости принимаются меры к компании-перевозчику по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга платформ и обращений граждан.