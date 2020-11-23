РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Пробка протяженностью порядка 4 километров образовалась на Новорижском шоссе при въезде в подмосковный Красногорск, следует из сервиса «Яндекс. Карты».

Затор на Новорижском шоссе при движении в область начинается в районе пересечения с МКАД. На карте обозначен красным участок до съезда на Красногорск, а также перекресток с круговым движением и участок Ильинского шоссе.

Также затруднено движение в районе станции МЦД-2 Павшино по обе стороны от железной дороги.