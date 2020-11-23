Многие развлечения, включая новогодние ярмарки и фестивали, в 2020 году отменены или ограничены из-за пандемии. Однако москвичи все-таки смогут насладиться одной из главных зимних забав – катанием на коньках, причем уже в ближайшие выходные. Самые крупные ледовые площадки Москвы – на ВДНХ, в парке Горького и на Красной площади – объявили об открытии. Сколько будет стоить сеанс катания и какие ограничения ждут посетителей, читайте в гиде РИАМО.

Каток на ВДНХ

Каток на Главной аллее ВДНХ в 2020 году откроется 27 ноября в 18:00. Главная тема грядущего зимнего сезона – 200-летие открытия Антарктиды. Сейчас на самом большом катке России активно идет монтаж конструкций и заливка льда – каток займет более 20 тысяч квадратных метров территории выставки. Праздник в день открытия продлится до 23:00, в программе – конкурс «Обгони хоккеиста» от тренеров «Динамо» и открытые тренировки по чирлидингу на коньках для всех желающих. В пятницу и субботу 80 спортсменов-фигуристов проведут тренировки по освоению базовых конькобежных навыков и фигурному катанию.

В павильоне проката необходимо соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках и перчатках. Если желающих покататься или отдохнуть на фудкорте будет слишком много, из соображений эпидемиологической безопасности инструкторы могут временно ограничивать вход.

В этом году из-за пандемии билеты на лед будут продавать онлайн на официальном сайте ВДНХ, а льготные билеты можно будет оформить в информационных центрах на территории ВДНХ.

Открытие: 27 ноября в 18:00

Время работы:со вторника по пятницу – с 11:00 до 23:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 23:00, технический перерыв – ежедневно с 15:00 до 17:00, понедельник – выходной

Стоимость: билет для взрослых от 350 до 650 рублей, для детей (от 6 до 12 лет) – от 150 до 300 рублей, в зависимости от сеанса и дня недели

Прокат коньков: 250 рублей

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Каток в парке Горького

В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького каток откроется также 27 ноября. Сейчас рабочие завершают его монтаж. Как обычно, будет работать основной (взрослый) каток, а также отдельный детский. Кроме того, на катке в парке Горького расположатся хоккейная площадка, локация для проведения мероприятий, фудкорты, прокат оборудования и VIP-павильон. Попасть на лед можно будет с четырех сторон: через арку главного входа, со стороны Пушкинской набережной, со стороны семейного кафе «Меркато» и павильона №3, со стороны Ленинского проспекта (рядом с музеем «Гараж»).

В прошлом зимнем сезоне основной темой оформления катка был космос. Подробнее о том, что ждет посетителей в этом году, как пройдет открытие катка и какие ограничения будут действовать на льду из-за коронавируса, организаторы обещают рассказать в ближайшее время. За новостями можно следить на страничке катка «ВКонтакте».

Открытие: 27 ноября

Время работы: со вторника по четверг – с 10:00 до 23:00, с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 00:00, технический перерыв – с 15:00 до 17:00, понедельник – выходной

Стоимость: билет для взрослых – от 350 до 650 рублей, для детей (от 7 до 14 лет) – от 150 до 300 рублей в зависимости от сеанса и дня недели

Прокат коньков: 250 рублей

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ГУМ-каток на Красной площади

пресс-служба ГУМ-катка пресс-служба ГУМ-катка пресс-служба ГУМ-катка пресс-служба ГУМ-катка пресс-служба ГУМ-катка 1 из 5

Каток на Красной площади начнет работу в воскресенье, 29 ноября. В свой 15-й сезон ГУМ-каток обещает гостям сказочное путешествие в зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами. Ледовая площадка будет работать в любую погоду. Праздничную атмосферу будут создавать пушистая елка, музыка из любимых кинокартин, ароматные угощения.

Для посетителей предусмотрены маски и перчатки, а размеры катка помогут сохранить необходимую дистанцию. Количество сеансов в этом сезоне сокращено – в течение дня с 10:00 до 23:00 их будет всего семь. Мастер-классы для юных хоккеистов в этом году будет давать знаменитый Алексей Яшин, а фигурному катанию научит чемпион СССР Юрий Овчинников. Мероприятия бесплатные, регистрироваться на них нужно заранее на сайте ГУМа.

Открытие: 29 ноября

Время работы: с 30 ноября 2020 по 1 марта 2021 года ежедневно с 10:00 до 23:00

Стоимость:первые три утренних сеанса в будни (кроме праздничных дней) – бесплатно, в остальное время – от 600 до 800 рублей для взрослых, от 300 до 400 рублей для детей в зависимости от сеанса

Прокат коньков: для взрослых – 400 рублей, для детей и пенсионеров – 200 рублей (в праздники – 250 рублей)

Об открытии катков в Измайловском парке, «Сокольниках», Саду «Эрмитаж» и других пока не сообщается.