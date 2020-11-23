РИАМО - 23 ноя. В животноводческих хозяйствах Подмосковья прорабатывается пилотный проект по использованию биогазовых установок — системы переработки навоза в энергию, запуск первой установки запланирован на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории области на более чем 750 животноводческих предприятиях и фермерских хозяйствах образуется более 4 миллионов тонн навоза и помета ежегодно.

«Мы разработали программу по внедрению биогазовых установок. Это система переработки навоза, которая практически сведет к нулю проблему неприятного запаха и, самое главное, позволит предприятиям генерировать собственную электроэнергию», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Навоз и помет — это побочные продукты животноводства, на основе которых производятся органические удобрения. Помимо удобрений, при помощи современных «зеленых» технологий побочные продукты могут использоваться в качестве возобновляемого источника электрической и тепловой энергии. Полученную энергию можно применять как для собственных нужд предприятия, так и передавать в электрические сети.

«Эту программу мы с сегодняшнего дня внедряем. На первом этапе биогазовые установки будут внедрены на трех животноводческих предприятиях разного типа — птицеводческом, свиноводческом и где содержится крупный рогатый скот», — добавил министр.

Если опыт будет успешным, то систему планируется массово внедрять во все передовые предприятия, подчеркнул Разин.

Запуск первой установки запланирован на 2021 год. Внедрение этой перспективной технологии позитивно скажется на окружающей среде и жителях региона.