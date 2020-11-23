РИАМО - 23 ноя. Два искусственных сооружения, порядка 13 километров дорог, а также три внеуличных пешеходных перехода построили на территории бывшего столичного завода ЗИЛ с начала реконструкции промзоны, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Построена улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания ТПУ «ЗИЛ», участок проспекта Лихачева от Третьего транспортного кольца до проектируемого проезда 4062 протяженностью 6,4 километра, включая путепровод через МЦК протяженностью 540 метров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На территории промзоны также возвели мост через Кожуховский затон и три подземных перехода, один из которых — уникальный. Он оборудован траволаторами от станции столичного метрополитена «Технопарк» через проспект Андропова к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме.

«Реализация данных проектов позволила обеспечить беспрепятственное движение от Симоновской набережной до станции метрополитена «Технопарк», связать в единую транспортную инфраструктуру Третье транспортное кольцо, ТПУ «ЗИЛ», МЦК и станцию метрополитена «Технопарк», — отметил Бочкарев.

Промзона реорганизуется с 2013 года. Планируется, что на территории, которая принадлежит автозаводу, будет построено 35 километров дорог.