РИАМО – 23 ноя. По мнению экономиста, руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, ликвидация ​35 российских банков в следующем году не скажется отрицательно на счетах людей, сообщает Nation News.

Он отметил, что права заниматься банковской деятельностью могут лишиться только мелкие региональные и узкоспециализированные финансовые организации.

«Вероятно, что универсальные крупные финансовые компании будут покупать банки, которые останутся без лицензии. Это приведет к дальнейшей концентрации капитала и активов в стране», — сказал Разуваев.



Он отметил, что рентабельность банковского бизнеса стала достаточно низкой. Клиенты банков при закрытии не пострадают потому, что государственная страховка покроет часть депозита.

«Крупный российский банк может в регионах покупать каких-то мелких игроков. Гражданам не стоит переживать. Когда рентабельность сектора снижается, мелкие игроки или узкоспециализированные организации уходят с рынка, это тренд», - сказал Разуваев.​