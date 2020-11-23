РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 ноя. Управляющая компания «РЭУ №1 - Садовый» смонтировала противоскользящее покрытие пандуса и ступеней входной группы подъезда №2 дома №4 по улице Ситникова в подмосковной Балашихе, сообщается в Instagram-аккаунте УК.

Жители подъезда №2 многоквартирного дома по улице Ситникова, 4 получили новое противоскользящее покрытие пандуса и ступеней входной группы.

«Сотрудники УК «РЭУ №1 - Садовый» монтируют противоскользящее покрытие», - говорится в сообщении.