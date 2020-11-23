РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 ноя. Спортивная школа подмосковных Котельников примет участие в Первенстве России по рукопашному бою, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В минувшие выходные в округе Домодедово прошел Всероссийский турнир по рукопашному бою среди юношей и девушек в возрасте от 12 лет до 21 года, посвященный памяти погибшего при исполнении воинского долга младшего сержанта ВДВ Виктора Князева. В нем приняли участие спортсмены воспитанники спортшколы «Котельники». На турнир приехали более 900 спортсменов из 36 субъектов Российской Федерации.

«По итогам турнира первое место завоевала Мария Самофалова второе взяла Полина Прохоренко, а третье - Данил Солянов. Два юных спортсмена МАУ СШ «Котельники» Станислав Капсамун и Арсений Ксенофонтов впервые приняли участие в отборочных соревнованиях к Первенству России. В итоге у Котельников - два золота и серебро, а также три путевки на Первенство России в Курске в феврале 2021 года», - говорится в сообщении.

Скоро пройдут еще два отборочных турнира, так что количество спортсменов, представляющих Котельники на Первенстве России, может увеличиться.