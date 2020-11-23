РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Люберецкая городская прокуратура выявила преступления, укрытые от учета полицией округа, она признала незаконным отказ в возбуждении уголовного дела о краже денег с банковского счета, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МУ МВД России «Люберецкое» обратился гражданин с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий неустановленным лицом. По данному заявлению полицией проведена проверка, по результатам которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Изучение материала проверки в городской прокуратуре показало, что неустановленное лицо по телефону представилось сотрудником службы безопасности ПАО «Сбербанк» и сообщило заявителю ложные сведения о попытках хищения денежных средств с его расчетных счетов. После этого злоумышленник тайно похитил с расчетных счетов заявителя 153 тысячи рублей.

«Принятое МУ МВД России «Люберецкое» решение является необоснованным, так как в действиях неустановленного лица усматривается признак преступления, предусмотренного статьей «Кража», в связи с чем городской прокуратурой отменено. Материал проверки направлен начальнику СУ МУ МВД России «Люберецкое» для организации проведения проверки, принятия законного и обоснованного процессуального решения», - говорится в сообщении.

Следователем СУ МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По фактам выявленных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства должностное лицо МУ МВД России «Люберецкое» привлечено к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Результаты расследования городской прокуратурой поставлены на контроль.

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