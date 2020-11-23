РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с общественниками провели акцию «Здоровье – твое богатство!», в ходе которой рассказали школьникам о последствиях курения и употребления алкоголя, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» совместно с представителями Общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» в рамках акции «Здоровье – твое богатство!» провели профилактические беседы для учащихся одной из школ Люберец. Целью акции стало формирование и развитие у молодежи культуры здорового образа жизни, профилактика наркомании, курения и употребления спиртных напитков, а также предупреждение различного рода правонарушений как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них», – говорится в сообщении.

Полицейские рассказали школьникам об уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, правилах поведения в общественных местах и образовательных учреждениях. В ходе встречи школьникам показали фильм антинаркотической направленности.

В завершение беседы дети получили квалифицированные ответы на вопросы и поблагодарили стражей порядка за познавательную беседу.