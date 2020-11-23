РИАМО - 23 ноя. В столице полицейские задержали начальника строительно-эксплуатационного управления Государственного университета управления при получении взятки в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В июне 2020 года между образовательной организацией и строительной компанией был заключен государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту зданий университета на общую сумму более 44,7 миллиона рублей. Деньги мужчина попросил за беспрепятственную приемку выполненных работ и своевременную оплату», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деньги в качестве взятки передавались начальнику управления под наблюдением сотрудников правоохранительных органов двумя частями: сначала — 863 тысяч рублей, затем — свыше 2,8 миллиона рублей. Мужчину задержали с поличным.

По факту преступления возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. При обысках у задержанного нашли важные для следствия предметы и документы.