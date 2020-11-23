РИАМО – 23 ноя. По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича, деятельность психологов в РФ могут отрегулировать на законодательном уровне, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Законодательное регулирование деятельности психологов повысит доверие россиян к ним», - говорится в сообщении.
Сейчас в стране работает множество низкоквалифицированных психологов.
«Решить эту проблему можно путем создания нормативной базы. Работа над ее разработкой ведется, однако сроки ее окончания неизвестны», - говорится в сообщении.
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