РИАМО – 23 ноя. По мнению члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича, деятельность психологов в РФ могут отрегулировать на законодательном уровне, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Законодательное регулирование деятельности психологов повысит доверие россиян к ним», - говорится в сообщении.

Сейчас в стране работает множество низкоквалифицированных психологов.

«Решить эту проблему можно путем создания нормативной базы. Работа над ее разработкой ведется, однако сроки ее окончания неизвестны», - говорится в сообщении.​