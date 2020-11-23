РИАМО - 23 ноя. Извещения о проведении конкурсов на поставку продуктов питания для учреждений соцобслуживания Подмосковья были опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликовано 10 закупок на поставку продуктов питания для учреждений социального обслуживания Московской области», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Конкурсы на поставку продуктов питания в 2021 году с ограниченным участием будут проводиться в электронной форме.

Их поставка осуществляется в рамках госпрограммы «Социальная защита населения Московской области» и финансируется посредством бюджета Подмосковья.

Осуществление поставки продуктов рассчитано до конца 2021 года.