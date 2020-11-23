РИАМО - 23 ноя. Запуск третьего Московского центрального диаметра не только свяжет Зеленоград с подмосковным городом Раменское, но и значительно сократит время пассажиров в пути, речь идет об экономии 40% времени в среднем, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С запуском МЦД-3 улучшится транспортная доступность 24 районов Москвы. Время в пути для жителей Московской области сократится до 43%, а для жителей столицы — до 38%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на текущий момент ведутся работы по формированию МЦД-3 на базе Октябрьской железной дороги, а полноценный запуск диаметра планируется к 2023 году.

Проект третьего Московского центрального диаметра будет увязан с постройкой высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», данная договоренность достигнута с руководством ОАО «РЖД».

«Это позволит оптимизировать сроки и стоимость реализации проектов, а также даст возможность качественно модернизировать пригородные платформы и создать на их базе современные транспортные хабы, которые свяжут между собой диаметры, метро и высокоскоростную железнодорожную магистраль», — отметил Бочкарев.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин вместе с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым открыли новую станцию Ховрино Октябрьской железной дороги, которая станет одной из станций МЦД-3 в будущем.