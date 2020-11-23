РИАМО - 23 ноя. Правоохранители перекрыли крупнейший канал производства и распространения синтетических наркотиков на территории Московского региона и Ивановской области, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В Следственном департаменте МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, в отношении четырех предполагаемых руководителей и 14 участников международного преступного сообщества. Группировку обвиняют в сбыте наркотиков оптовыми партиями в различных регионах РФ.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники ГУНК МВД России и подразделений полиции Москвы и Московской области», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, преступное сообщество появилось не позднее сентября 2019 года и функционировало до февраля 2020 года. В него были вовлечены граждане Украины, производившие наркотические средства в трех подпольных лабораториях.

«Роли заказчиков, фасовщиков и курьеров, доставлявших на автомобилях наркотики крупными оптовыми партиями в различные регионы России, выполняли граждане Республики Молдовы и Российской Федерации», - добавляется в материале.

Продавали наркотики с помощью магазина, созданного организаторами указанного преступного сообщества в теневом сегменте Интернета. Сбыт осуществлялся через тайники-закладки, координировалась деятельность через мессенджеры.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено местонахождение трех подпольных нарколабораторий, в каждой из которых были задержаны по четыре участника преступного сообщества, а также места временного проживания остальных участников наркосиндиката», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Пятеро фигурантов были задержаны во время фасовки наркотических средств, а один при попытке извлечения наркотического средства из тайника-закладки. В отношении всех указанных лиц судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также установлена причастность к деятельности вышеуказанного преступного сообщества еще 10 граждан Украины и России. На сегодня они также заключены под стражу.

Благодаря действиям правоохранителей из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотических средств синтетического происхождения, а также прекурсоры и химические вещества общей массой около десяти тонн и лабораторное оборудование.