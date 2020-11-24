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Шпаргалки

Как правильно закаляться: поможет ли прорубь от коронавируса

Кардиолог Олег Волков рассказал РИАМО, какие есть способы закаливания и может ли это помочь в пандемию.
© РИАМО,   Александр Кожохин
1

Как лучше начать

  pixabay.com

Врач кардиолог, медицинский директор компании Angioline Олег Волков отмечает, что организму будет легче справиться с внезапным охлаждением, когда снаружи теплый воздух. Поэтому начинать лучше летом или осенью. Вариант для зимы – закаляться в помещении с постепенным перемещением на улицу. Подойдет для этих целей и балкон.

Очень важно с каждым разом увеличивать продолжительность процедуры, чтобы организм чувствовал себя комфортно, отмечает эксперт.

При этом закаляться нужно ежедневно. Если процедуры проводить нерегулярно, то никакого эффекта не будет, а организм получит лишний стресс.

Для старта нужно быть абсолютно здоровым в плане вирусных заболеваний: у человека не должно быть заложенности носа, кашля или температуры. Если вы простудились или недавно перенесли какую-то болезнь, то лучше дождаться, пока организм окрепнет.

При первых процедурах не исключено появление симптомов простуды: например, насморка и ломоты в мышцах. Так организм будет жаловаться и просить пощады, объясняет врач.

Прекратить занятия стоит, если появилась температура или обострилось какое-то хроническое заболевание.

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2

Влияет ли закаливание на иммунитет?

© РИА Новости,   Илья Тимин

Это главный вопрос, волнующий тех, кто хочет начать закаляться.

Закаливание, бесспорно, влияет на общее состояние организма: укрепляет иммунитет и тем самым помогает справиться с простудой и другими заболеваниями, говорит Олег Волков. Также закаливание холодом помогает снять стресс и делает нервную систему более устойчивой.

Закаливание не лечит, говорит врач. Также оно не гарантирует, что вы не заболеете каким-то вирусным заболеванием. Просто иммунитет будет сильнее, а значит, и заразиться будет сложнее.

Тепличные условия современности сильно расслабляют защитные функции организма, а закаливание имитирует реальные «дикие» условия выживания. Поэтому запускаются процессы, направленные на повышение иммунитета, чтобы человек мог во всеоружии встретить вирус и дать отпор, объясняет врач.

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3

Можно ли резко бросить?

© pixabay

Эксперт говорит, что от процедур лучше не отказываться резко, а если уж решили прекратить, то сводить закаливание на нет следует постепенно.

Со временем тонус организма и иммунитета теряется, поэтому, чтобы возобновить закаливание, придется снова привыкать к ежедневным занятиям, добавляет кардиолог.

Если человек заболел, то нужно просто уменьшить дозу и время процедуры, но ни в коем случае полностью не прекращать закаляться, потому что иммунитет может упасть. В таком случае болезнь может протекать серьезнее, предупреждает Волков.

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4

Закаливание воздухом

© РИАМО,   Александр Манзюк

Существует несколько различных механизмов закаливания – как холодные, так и теплые.

Закаливание воздухом подходит для людей любого возраста. Начинать нужно с выработки обычной привычки гулять на улице, постепенно увеличивая время прогулок. В теплое время года закаливание подразумевает прием воздушных ванн: нужно надевать минимум одежды для свободного доступа кислорода к коже, советует эксперт.

А вот зимние пробежки в легкой одежде новичкам противопоказаны. На этот уровень можно выходить не раньше, чем через год после начала процедур.

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5

Закаливание солнцем

© РИАМО,   Николай Корешков

Закаливание солнцем обеспечивает тепловое и световое воздействие на организм человека, при котором улучшается усвоение кальция и фосфора из пищи, выработка витамина D. Этот метод также способствует улучшению кровообращения и формированию иммунитета.

Стоит помнить, что находиться на солнце можно только в утренние и вечерние часы, когда солнце не так активно. Также нельзя закаливаться таким способом людям с кожными заболеваниями, аллергией и предрасположенностью к образованию родинок, онкологическим больным, предупреждает врач.

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6

Закаливание холодом

© РИАМО,   Александр Кожохин

К холодным механизмам закаливания относится купание. Купаться нужно при температуре воды 18-20 градусов Цельсия.

Один из видов холодного купания – моржевание. Окунаться в холодную воду стоит не более, чем на 30-40 секунд, а после выхода из воды следует сделать самомассаж и насухо растереться полотенцем.

Погружаться в ледяную воду необязательно. Начать можно с контрастного душа. Для этого сначала используется теплая вода, а затем – более прохладная. С каждым разом температуру холодной воды понижают, а теплой – оставляют на изначальном уровне, уточняет эксперт.

Для тех, кто боится начинать с обливания, подойдет обтирание холодным мокрым полотенцем. Со временем можно перейти на контрастный душ, а потом – на обливание холодной водой или даже моржевание.

Нельзя сразу выбегать на снег голыми ногами. Сначала необходимо приучить организм к холоду. Погружайте ноги в прохладную воду на пару минут каждый день, несколько раз в неделю понижайте температуру. Когда сможете терпеть самую холодную воду из крана – можно на минуту выйти на снег.

Также не следует совмещать погружение в прорубь с активными занятиями спортом. Организм расходует большое количество сил в стрессовой ситуации, поэтому требуется время для восстановления, добавляет эксперт.

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7

Закаливание теплом

© РИАМО,   Анастасия Осипова

Закаливание холодом – не панацея. Положительно влиять на организм может и тепло, говорит Олег Волков.

Классика жанра — это баня. Если посещать баню регулярно, появится устойчивость к простудным заболеваниям. Полезно использовать в бане эфирные масла и отвары лекарственных трав, которые дают профилактику легочных заболеваний и обладают антисептическим эффектом.

А вот прыгать в прорубь после бани вредно. В это момент организм испытывает сильнейший стресс, а сердечная мышца может не выдержать, потому лучше не рисковать, предупреждает врач-кардиолог.

К теплым механизмам относится и закаливание горячей водой. По словам медика, этот метод больше подойдет для людей, которые испытывают дискомфорт при контакте кожи с холодной водой. Можно обтираться горячим полотенцем: вода будет испаряться и охлаждать тело.

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8

Можно ли закаляться после вакцинации

© РИА Новости,   Алексей Сухоруков

Совмещать закаливание и вакцинацию не рекомендуется, потому что вакцинация — это определенный стресс для организма, как и закаливание, объясняет медик. Поэтому после прививки стоит сделать перерыв в процедурах.

Вакцинация дает нагрузку на иммунитет, а дополнительные раздражители могут лишь ослабить организм, и человек, вероятнее всего, заболеет, добавляет врач.

К закаливанию следует вернуться через две недели после вакцинации, при этом интенсивность процедур лучше сократить, советует Олег Волков.

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