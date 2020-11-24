Как правильно закаляться: поможет ли прорубь от коронавируса

Как лучше начать
Врач кардиолог, медицинский директор компании Angioline Олег Волков отмечает, что организму будет легче справиться с внезапным охлаждением, когда снаружи теплый воздух. Поэтому начинать лучше летом или осенью. Вариант для зимы – закаляться в помещении с постепенным перемещением на улицу. Подойдет для этих целей и балкон.
Очень важно с каждым разом увеличивать продолжительность процедуры, чтобы организм чувствовал себя комфортно, отмечает эксперт.
При этом закаляться нужно ежедневно. Если процедуры проводить нерегулярно, то никакого эффекта не будет, а организм получит лишний стресс.
Для старта нужно быть абсолютно здоровым в плане вирусных заболеваний: у человека не должно быть заложенности носа, кашля или температуры. Если вы простудились или недавно перенесли какую-то болезнь, то лучше дождаться, пока организм окрепнет.
При первых процедурах не исключено появление симптомов простуды: например, насморка и ломоты в мышцах. Так организм будет жаловаться и просить пощады, объясняет врач.
Прекратить занятия стоит, если появилась температура или обострилось какое-то хроническое заболевание.
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Влияет ли закаливание на иммунитет?
Это главный вопрос, волнующий тех, кто хочет начать закаляться.
Закаливание, бесспорно, влияет на общее состояние организма: укрепляет иммунитет и тем самым помогает справиться с простудой и другими заболеваниями, говорит Олег Волков. Также закаливание холодом помогает снять стресс и делает нервную систему более устойчивой.
Закаливание не лечит, говорит врач. Также оно не гарантирует, что вы не заболеете каким-то вирусным заболеванием. Просто иммунитет будет сильнее, а значит, и заразиться будет сложнее.
Тепличные условия современности сильно расслабляют защитные функции организма, а закаливание имитирует реальные «дикие» условия выживания. Поэтому запускаются процессы, направленные на повышение иммунитета, чтобы человек мог во всеоружии встретить вирус и дать отпор, объясняет врач.
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Можно ли резко бросить?
Эксперт говорит, что от процедур лучше не отказываться резко, а если уж решили прекратить, то сводить закаливание на нет следует постепенно.
Со временем тонус организма и иммунитета теряется, поэтому, чтобы возобновить закаливание, придется снова привыкать к ежедневным занятиям, добавляет кардиолог.
Если человек заболел, то нужно просто уменьшить дозу и время процедуры, но ни в коем случае полностью не прекращать закаляться, потому что иммунитет может упасть. В таком случае болезнь может протекать серьезнее, предупреждает Волков.
Закаливание воздухом
Существует несколько различных механизмов закаливания – как холодные, так и теплые.
Закаливание воздухом подходит для людей любого возраста. Начинать нужно с выработки обычной привычки гулять на улице, постепенно увеличивая время прогулок. В теплое время года закаливание подразумевает прием воздушных ванн: нужно надевать минимум одежды для свободного доступа кислорода к коже, советует эксперт.
А вот зимние пробежки в легкой одежде новичкам противопоказаны. На этот уровень можно выходить не раньше, чем через год после начала процедур.
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Закаливание солнцем
Закаливание солнцем обеспечивает тепловое и световое воздействие на организм человека, при котором улучшается усвоение кальция и фосфора из пищи, выработка витамина D. Этот метод также способствует улучшению кровообращения и формированию иммунитета.
Стоит помнить, что находиться на солнце можно только в утренние и вечерние часы, когда солнце не так активно. Также нельзя закаливаться таким способом людям с кожными заболеваниями, аллергией и предрасположенностью к образованию родинок, онкологическим больным, предупреждает врач.
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Закаливание холодом
К холодным механизмам закаливания относится купание. Купаться нужно при температуре воды 18-20 градусов Цельсия.
Один из видов холодного купания – моржевание. Окунаться в холодную воду стоит не более, чем на 30-40 секунд, а после выхода из воды следует сделать самомассаж и насухо растереться полотенцем.
Погружаться в ледяную воду необязательно. Начать можно с контрастного душа. Для этого сначала используется теплая вода, а затем – более прохладная. С каждым разом температуру холодной воды понижают, а теплой – оставляют на изначальном уровне, уточняет эксперт.
Для тех, кто боится начинать с обливания, подойдет обтирание холодным мокрым полотенцем. Со временем можно перейти на контрастный душ, а потом – на обливание холодной водой или даже моржевание.
Нельзя сразу выбегать на снег голыми ногами. Сначала необходимо приучить организм к холоду. Погружайте ноги в прохладную воду на пару минут каждый день, несколько раз в неделю понижайте температуру. Когда сможете терпеть самую холодную воду из крана – можно на минуту выйти на снег.
Также не следует совмещать погружение в прорубь с активными занятиями спортом. Организм расходует большое количество сил в стрессовой ситуации, поэтому требуется время для восстановления, добавляет эксперт.
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Закаливание теплом
Закаливание холодом – не панацея. Положительно влиять на организм может и тепло, говорит Олег Волков.
Классика жанра — это баня. Если посещать баню регулярно, появится устойчивость к простудным заболеваниям. Полезно использовать в бане эфирные масла и отвары лекарственных трав, которые дают профилактику легочных заболеваний и обладают антисептическим эффектом.
А вот прыгать в прорубь после бани вредно. В это момент организм испытывает сильнейший стресс, а сердечная мышца может не выдержать, потому лучше не рисковать, предупреждает врач-кардиолог.
К теплым механизмам относится и закаливание горячей водой. По словам медика, этот метод больше подойдет для людей, которые испытывают дискомфорт при контакте кожи с холодной водой. Можно обтираться горячим полотенцем: вода будет испаряться и охлаждать тело.
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Можно ли закаляться после вакцинации
Совмещать закаливание и вакцинацию не рекомендуется, потому что вакцинация — это определенный стресс для организма, как и закаливание, объясняет медик. Поэтому после прививки стоит сделать перерыв в процедурах.
Вакцинация дает нагрузку на иммунитет, а дополнительные раздражители могут лишь ослабить организм, и человек, вероятнее всего, заболеет, добавляет врач.
К закаливанию следует вернуться через две недели после вакцинации, при этом интенсивность процедур лучше сократить, советует Олег Волков.
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