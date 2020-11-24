Как правильно закаляться: поможет ли прорубь от коронавируса

1

Врач кардиолог, медицинский директор компании Angioline Олег Волков отмечает, что организму будет легче справиться с внезапным охлаждением, когда снаружи теплый воздух. Поэтому начинать лучше летом или осенью. Вариант для зимы – закаляться в помещении с постепенным перемещением на улицу. Подойдет для этих целей и балкон.

Очень важно с каждым разом увеличивать продолжительность процедуры, чтобы организм чувствовал себя комфортно, отмечает эксперт.

При этом закаляться нужно ежедневно. Если процедуры проводить нерегулярно, то никакого эффекта не будет, а организм получит лишний стресс.

Для старта нужно быть абсолютно здоровым в плане вирусных заболеваний: у человека не должно быть заложенности носа, кашля или температуры. Если вы простудились или недавно перенесли какую-то болезнь, то лучше дождаться, пока организм окрепнет.

При первых процедурах не исключено появление симптомов простуды: например, насморка и ломоты в мышцах. Так организм будет жаловаться и просить пощады, объясняет врач.

Прекратить занятия стоит, если появилась температура или обострилось какое-то хроническое заболевание.

Маски, перчатки и антисептики: как выбрать лучшие для защиты от коронавируса>>