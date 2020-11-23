РИАМО - 23 ноя. В Подмосковье создадут проект акселератора для людей с ограниченными возможностями, соглашение о создании пилотного проекта подписали в понедельник в Красногорске, передает корреспондент РИАМО.

«Мы подписали соглашение о сотрудничестве с одним из победителей проекта стратегических инициатив «Сильные идея для нового времени» Дианой Цыганковой. Этот проект будет реализован в Подмосковье, и нам очень приятно быть участниками этого пилотного проекта», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что суть пилота заключается в том, чтобы провести серию обучающих семинаров для молодежи с ограниченными возможностями, которые в дальнейшем помогут им стать предпринимателями и открыть свой бизнес.

Также на платформе будет возможность пилотирования созданных идей под контролем наставников.

Проект акселератора был представлен президенту РФ Владимиру Путину на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» 13 ноября. В качестве пилотного региона для реализации проекта была выбрана Московская область