РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Регоператор призвал жителей подмосковного Подольска присоединиться к раздельному сбору пластика и сдавать собранные крышки в рамках благотворительной акции «Добрые крышечки», говорится в сообщении пресс-службы ООО «МСК-НТ».

На днях региональный оператор ООО «МСК-НТ» отправил на переработку более 1,1 тысячи килограммов крышек, собранных в рамках всероссийского благотворительного проекта «Волонтеры в помощь детям - сиротам». Рекордный «урожай» крышечек был собран волонтерами проекта, жителями Чеховского кластера, к которому относится и Подольск, всего за три месяца.

«С каждым днем к «доброму раздельному сбору пластика» присоединяется все больше юных и взрослых участников, жителей городских округов Подольск, Серпухов, Чехов, Протвино и Пущино. В текущем году компания вывезла на переработку уже более 2 тонн ценного сырья. ООО «МСК-НТ» приглашает жителей присоединяться к проекту, не только чтобы помочь детям, но и сделать первый шаг в раздельном сборе отходов и улучшении экологии родного региона», - говорится в сообщении.

ООО «МСК-НТ» - официальный партнер благотворительной акции «Добрые крышечки». Для поддержки доброго начинания компания открыла 19 пунктов приема пластика в Подольске, Чехове, Серпухове, Пущине и Протвине. Собранные «Добрые крышечки» регоператор вывозит и отправляет на переработку, а вырученные средства передает на приобретение инвалидных кресел и вертикализаторов для детей с особенностями развития.