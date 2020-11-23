РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Свыше 6,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в подмосковном Красногорске за все время пандемии, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

2836 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 21 по 23 ноября. В том числе 971 случай заболевания – за минувшие сутки.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 103 773 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 922 человека. Выздоровели и выписались 75 547 человек. Выявленные случаи по городским округам: 6 120 (плюс 52)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.