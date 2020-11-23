РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. Специалисты проверяют соблюдение масочного режима и рекомендаций по профилактике распространения коронавируса в банках и страховых компаниях Подольска еженедельно, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Рейды по проверке соблюдения масочного режима проводятся в банках и страховых компаниях Подольска. Так, такие рейды проводятся на территории городского округа сотрудниками управления по экономике и конкурентной политике администрации Подольска еженедельно для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Рейды проводятся по графику. Специалисты проверяют соблюдение масочного режима и выполнение рекомендаций по профилактике распространения коронавируса.