РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Во время онлайн-приема 13 многодетных семей задали свои вопросы члену фракции «Единая Россия» в совете депутатов Люберец Леониду Троицкому, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

В рамках Всемирного дня ребенка тематический прием с многодетными матерями городского округа провел Троицкий. Встреча проходила в онлайн-формате при участии председателя Общественной палаты муниципалитета Петра Ульянова, председателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, духовно-нравственному воспитанию и благотворительности Елены Канчели и сторонников партии.

«В ходе онлайн-конференции 13 участников встречи смогли задать свои вопросы депутату. Обсуждались темы помощи, в которой нуждаются семьи, воспитывающие детей с ОВЗ, трудностей и преимуществ дистанционного обучения в период пандемии коронавируса, работе коррекционных классов, записи в поликлиники и многие другие», - говорится в сообщении.

По словам Троицкого, необходимо всегда помнить, что ребенку для всестороннего и гармоничного развития необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания.

«Дети – это наше будущее, поэтому забота о них – это приоритетная задача каждого из нас. Депутатский корпус и члены Общественной палаты всегда готовы помочь и поддержать многодетные семьи», - подчеркнул Троицкий.

Он напомнил, что в округе работает волонтерский штаб. Волонтеры ежедневно принимают телефонные обращения от горожан, в том числе от многодетных семей. Также адресно доставляются лекарственные препараты и продукты тем, кто в силу разных обстоятельств находится на самоизоляции.