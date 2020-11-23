РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 ноя. Эксперимент по отмене левых поворотов на Ильинском шоссе в подмосковном Красногорске решили прекратить, прежнюю схему дорожного движения вернут с 25 ноября, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Со среды, 25 ноября, эксперимент по отмене левых поворотов на Ильинке будет прекращен!» – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она пояснила, что вместе с активной жительницей военного городка Павшино Аллой Горовой обратилась к губернатору Андрею Воробьеву и министру транспорта Алексею Гержику с просьбой вернуть прежнюю схему движения на Ильинском шоссе.

Глава муниципалитета отметила, что в целом транспортная ситуация улучшается. Во многом этому способствует и завершение реконструкции развязки Волоколамского шоссе и МКАД.

«При необходимости к вопросу организации дорожного движения на Ильинском шоссе вернемся после того, как завершатся все работы по строительству путепроводов», - добавила Хаймурзина.

Она подчеркнула, что в любом случае, проект требует доработки и принятия дополнительных мер – таких, как комфортные и безопасные выезды из жилых микрорайонов, разворотная петля и многое другое.

«Схему обязательно обсудим с жителями», – заключила Хаймурзина.