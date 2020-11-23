РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 ноя. Пять активистов Молодой гвардии из подмосковных Котельников помогли в обустройстве госпиталя для больных Covid-19, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

В Московской области на территории ТЦ «Мой Молл» развернули госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Активисты «Молодой Гвардии» не остались в стороне. В переоборудовании госпиталя участвовало 40 ребят с различных округов Подмосковья, в том числе пять человек из Котельников: Рафик Аракелян, Сергей Арутюнян, Элвин Алиев, Ольга Маслова, Умеджон Пулотов.

«Более двух недель длилось переоборудование торгового центра. Ребята помогали заправлять кровати, устанавливали мебель и занимались другими организационными делами», - говорится в сообщении.

Данный госпиталь стал самым большим в Подмосковье и уже начал принимать первых пациентов. Он рассчитан на лечение как легкой, так и сложной формы течения заболевания. Внутри здания расположилось 17 отделений, в том числе и реанимационное. Также здесь развернута лаборатория, позволяющая медикам в кратчайшие сроки узнать результаты анализов пациентов и начать лечение.