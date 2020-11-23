РИАМО - 23 ноя. Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в совершении трех преступлений экстремистской направленности, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

«По данным следствия, обвиняемый <…> разместил в открытом доступе на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и на канале видеохостинга «YouTube» видеоролики собственного производства и авторства, в которых содержатся призывы к насильственным действиям против сотрудников правоохранительных органов», - говорится в сообщении.

Следователи провели большой объем работы. Так, проведен осмотр материалов, размещенных в сети «Интернет», проведены обыски в жилище обвиняемого. Также были изъяты электронные носители информации, произведен их осмотр.

В рамках расследования допросили менее 20 человек, провели три психолого-лингвистические экспертизы, а также комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Раменский городской суд для рассмотрения по существу.